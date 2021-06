Virus: des scientifiques en première ligne face à la pandémie honorés par

Elizabeth II

LONDRES (awp/afp) - Des scientifiques en première ligne dans la lutte contre la pandémie de coronavirus figurent parmi les personnalités honorées par Elizabeth II, selon la liste publiée vendredi à l'occasion de la célébration officielle de l'anniversaire de la reine.

Parmi les chercheurs distingués, les concepteurs du vaccin britannique élaboré par AstraZeneca avec l'université d'Oxford. Le Royaume-Uni, qui est le pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie, avec près de 128.000 décès, a été le premier pays à approuver ce vaccin, en décembre 2020.

Sa co-conceptrice Sarah Gilbert, professeure de vaccinologie à l'institut Jenner d'Oxford, au département de médecine clinique de Nuffield, est faite "Dame". Ses collègues, le professeur Andrew Pollard, directeur de l'Oxford Vaccine Group, et le professeur Peter Horby, co-chercheur en chef de l'essai Recovery destiné à trouver des traitements contre le coronavirus, sont également anoblis, pour services rendus respectivement à la santé publique et à la recherche médicale.

Au total, sept chercheurs de l'université d'Oxford sont récompensés ainsi que huit employés d'AstraZeneca dont David Hunt, chef des opérations de vaccination au sein du groupe pharmaceutique.

Kate Bingham, ancienne présidente du groupe de travail britannique sur les vaccins, qui a contribué à approvisionner le pays en millions de doses de vaccins anti-Covid, devient "Dame Kate".

"Le développement de vaccins a été le triomphe de la collaboration scientifique et industrielle", a déclaré Mme Bingham.

Plus de la moitié de la population adulte a été doublement vaccinée au Royaume-Uni et plus de 77% des adultes ont reçu une première injection.

Sa collègue Divya Chadha Manek, qui a dirigé le groupe de travail sur les essais cliniques de la taskforce britannique, est également distinguée, après avoir joué un rôle déterminant pour convaincre les fabricants de baser leurs essais au Royaume-Uni.

Originaire d'Inde, Mme Manek, 35 ans, qui est arrivée au Royaume-Uni à 18 ans avec une bourse d'études, a raconté que son père décédé en décembre lui avait dit de "faire quelque chose de tellement incroyable que tu pourrais rencontrer la reine un jour."

Le professeur Paul Elliott, président d'épidémiologie et de médecine de santé publique à l'Imperial College de Londres et directeur du programme React, une étude à grande échelle mesurant l'évolution de la transmission du virus dans la population, est distingué de l'ordre de l'Empire britannique.

