Wall Street en hausse, confiante sur la reprise économique

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs voulant croire en une sortie de la crise sanitaire et de la crise économique qu'elle a engendrée grâce à la vaccination et au plan de relance.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 127,7 points, soit 0,42%, à 30 463,37 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,41% à 3 742,32 points.

Le Nasdaq Composite prenait 0,45% à 12.908,22 points à l'ouverture.

Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à avoir autorisé l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford alors même qu'il est confronté à une nouvelle variante du virus.

Les actions des principaux laboratoires engagés dans le développement de vaccins contre le coronavirus montent dans le sillage d'AstraZeneca: Johnson & Johnson, Moderna, BioNTech et CureVac gagnent entre 0,53% et 2,04%.

Déçus mardi par le report du vote au Sénat sur la hausse de l'aide versée aux particuliers, une proposition défendue par Donald Trump, les investisseurs pensent désormais que les ménages américains devront attendre l'arrivée de Joe Biden pour qu'augmente le montant de l'aide financière qu'ils recevront, , a déclaré Piotr Matys, chargé de stratégie chez Rabobank.

(Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)