Astria Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies pour les patients et les familles touchés par des maladies allergiques et immunologiques rares et de niche. Son principal produit candidat, le STAR-0215, un anticorps monoclonal potentiel inhibiteur de la kallikréine plasmatique, est en cours de développement clinique pour le traitement de l'angio-œdème héréditaire (AOH), une maladie rare, débilitante et potentiellement mortelle. La kallikréine plasmatique est une enzyme qui clive le kininogène de haut poids moléculaire (HMWK) pour libérer la bradykinine. Elle propose quatre thérapies pour le traitement à la demande de l'AOH : BERINERT (inhibiteur de la C1 estérase (humain)), FIRAZYR (icatibant injectable), KALBITOR (ecallantide) et RUCONEST (inhibiteur de la C1 estérase (recombinant)). Son traitement préventif à long terme des thérapies de l'AOH : CINRYZE (inhibiteur de la C1 estérase (humain)), HAEGARDA (inhibiteur de la C1 estérase sous-cutané (humain)), TAKHZYRO (lanadelumab-flyo) et ORLADEYO (berotralstat).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale