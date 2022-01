Astro Resources annonce qu'elle va scinder son projet de diamant.

Astro Resources NL (ASX:ARO) est en pourparlers avec plusieurs parties pour la scission de son projet diamantaire. La scission prendra la forme d'une offre publique initiale (IPO) sur la bourse australienne (ASX) et comprendra le projet East Kimberly d'Astro, ainsi qu'une série d'autres projets en Australie et potentiellement à l'étranger. Le conseil d'administration estime que la scission en une entité à vocation spéciale dédiée aux diamants, avec un objectif clair et sa propre équipe de direction, est dans le meilleur intérêt des actionnaires d'Astros en créant de la valeur. Il est prévu que la scission se fasse par l'intermédiaire d'une filiale d'Astros récemment constituée, Argyle Resources Limited (Argyle). Les actionnaires d'Astro bénéficieront d'une allocation prioritaire lors de l'introduction en bourse. Astro conservera une participation minoritaire dans Argyle en fonction de la valeur de son projet East Kimberly. La société prévoit d'achever et de finaliser l'introduction en bourse, y compris un processus de levée de fonds, d'ici la fin du trimestre 2/ début du trimestre 3 de l'année civile 2022. L'introduction en bourse sera soumise au respect par Argyle des conditions d'admission fixées par l'ASX. La proposition de scission est soumise à l'approbation de l'ASX, qui doit s'assurer que la transaction est conforme au chapitre 11 des règles de cotation, y compris toute exigence d'approbation des actionnaires (si l'ASX l'exige).