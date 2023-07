Astron Connect Inc. est une société canadienne spécialisée dans les produits alimentaires, les produits de santé et les boissons. La société est principalement engagée dans la distribution et la vente de boissons et de produits alimentaires au Canada, en Chine et sur d'autres marchés. Elle s'occupe également de la logistique, de la distribution, du marketing, des ventes et de la documentation légale pour l'importation de produits alimentaires et de boissons, de soins de la peau, de suppléments et de produits agricoles canadiens en Chine. Elle se concentre sur la mise en œuvre d'une stratégie efficace de médias sociaux et de marketing de contenu en utilisant sa propre plateforme de commerce électronique. Par le biais de ses marques, Manna Water et Sachiel Water, la société fournit de l'eau de source canadienne pure en bouteille. Ses partenaires stratégiques comprennent Biomed, Tomahawk Chips, Dutchman's Gold, LeanLife et Sachiel Spring Water. Les filiales de la société comprennent Sachiel Holdings Ltd, Sachiel Water Inc. et Manna Resources Inc.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire