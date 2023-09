Asure Software, Inc. est un fournisseur de logiciels et de services de gestion du capital humain (HCM) basés sur le cloud, fournis en tant que logiciel-service (SaaS) pour les petites et moyennes entreprises (PME). La suite HCM de la société (AsureHCM) comprend des solutions de paie et de fiscalité, de conformité et de services RH, des logiciels de gestion du temps utile et des intégrations de données. Elle propose ces services directement et indirectement à travers son réseau de partenaires revendeurs. Les solutions de la société sont principalement basées sur le cloud et fournies sous forme de SaaS et de services RH ainsi que de services professionnels et de matériel (pointeuses et dispositifs de collecte de données). Asure Payroll & Tax est une solution intégrée qui fournit une base pour la stratégie numérique des RH de ses clients. Elle fournit des logiciels de traitement des charges sociales et des solutions de service pour le secteur des services de paie, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Elle propose trois niveaux de services RH : Soutien RH, RH stratégiques et RH totales. Asure Time & Attendance est un logiciel basé sur le cloud.

Secteur Logiciels