Asure Software, Inc. est un fournisseur de solutions logicielles de gestion du capital humain (HCM) basées sur l'informatique dématérialisée et proposées sous forme de SaaS (Software-as-a-Service) pour les petites et moyennes entreprises. Sa suite HCM, AsureHCM, comprend des logiciels de paie, de services fiscaux et de gestion des temps de présence basés sur le cloud et Asure Marketplace, ainsi que des services de ressources humaines (RH) allant de projets RH à l'externalisation complète de la paie et du personnel RH. AsureMarketplace automatise les interactions entre ses systèmes HCM et les fournisseurs tiers et élargit la gamme des services offerts aux employeurs et à leurs employés. Elle offre ces services directement et indirectement par l'intermédiaire de son réseau de partenaires revendeurs. Elle propose trois niveaux de services RH : HR support, qui fournit une bibliothèque de ressources RH à la demande, une assistance par téléphone et par courriel pour toute question RH et des mises à jour sur la conformité et les politiques ; Strategic HR, qui fournit une assistance plus approfondie pour la prise de décision stratégique en matière de RH, et Total HR qui offre une solution complète d'externalisation des RH.

Secteur Logiciels