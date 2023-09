L'Australie a adopté mercredi une loi visant à favoriser la concurrence dans le domaine du règlement et de la compensation post-négociation pour les marchés financiers, remettant en cause le statut de quasi-monopole détenu par ASX Ltd.

Après l'annulation par ASX d'une révision coûteuse de sa plateforme de négociation, le gouvernement fédéral a déclaré qu'il ouvrait le marché pour permettre à d'autres acteurs d'y entrer.

Cela a nécessité une nouvelle législation qui a été adoptée par le Sénat mercredi. La législation donne également à la Reserve Bank of Australia et à l'Australian Securities and Investments Commission, l'autorité de régulation des entreprises, plus de pouvoir pour fixer des normes de fonctionnement et intervenir dans les litiges relatifs à la tarification et à l'accès, a déclaré le gouvernement.

"Elle crée un cadre pour un accès équitable, transparent et non discriminatoire à l'infrastructure du marché pour tous les concurrents émergents, leur permettant d'offrir leurs propres services de compensation et de règlement", a déclaré le trésorier Jim Chalmers dans un communiqué.

L'ASX n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Ses actions étaient en baisse de 0,6 % mercredi, en ligne avec l'ensemble du marché. Le changement législatif avait été largement annoncé par le gouvernement.

Bien que les régulateurs financiers australiens aient appelé à une plus grande concurrence dans les fonctions de compensation et de règlement depuis des années, une révision ratée du système logiciel tout-en-un de l'ASX a ravivé la pression des acteurs du marché pour remettre en cause son quasi-monopole.

Sur d'autres marchés financiers importants, la compensation et le règlement, ou la confirmation du transfert de propriété des actions et la mise à jour des registres d'actions, sont gérés par des entités distinctes de l'opérateur du marché.