Les principaux acteurs du marché australien soutiennent le projet visant à briser le monopole de l'ASX sur les fonctions post-négociation

Dans un projet de loi publié cette semaine, le gouvernement fédéral a déclaré vouloir donner aux rivaux potentiels des opérations de compensation et de règlement de l'ASX le même accès à l'infrastructure des marchés financiers.

Les nouvelles règles permettraient également à la Reserve Bank of Australia et à l'Australian Securities and Investments Commission, qui réglementent conjointement l'ASX, de mieux contrôler les prestataires de services de compensation et de règlement afin d'empêcher les acteurs dominants d'évincer la concurrence.

"Nous encourageons tout ce qui favorise l'innovation", a déclaré David Ferrall, PDG de la plateforme technologique de négociation FinClear Pty Ltd, qui participe au règlement d'environ la moitié des transactions de détail de l'ASX.

"L'une des principales raisons pour lesquelles nous n'avons pas vu la concurrence arriver sur le marché australien est que la capacité de l'ASX et de CHESS a été si dominante et qu'il n'y a pas eu suffisamment de revenus ou d'arguments commerciaux pour que quelqu'un recrée CHESS", a ajouté M. Ferrall, en référence au système de sous-registre électronique de la chambre de compensation de l'ASX.

Bien que les régulateurs financiers australiens appellent depuis des années à une plus grande concurrence dans les fonctions de compensation et de règlement, l'échec de la refonte du système logiciel tout-en-un de l'ASX a ravivé la pression des acteurs du marché pour remettre en cause le quasi-monopole de l'ASX.

Sur d'autres grands marchés financiers, la compensation et le règlement, c'est-à-dire la confirmation du transfert de propriété des actions et la mise à jour des registres d'actions, sont gérés par des entités distinctes de l'opérateur du marché.

Un porte-parole de l'ASX a déclaré que la société souhaitait travailler sur les détails des réformes avec le gouvernement et les régulateurs.

"L'ASX est disposée à veiller à ce qu'une structure réglementaire claire soit mise en place pour assurer la concurrence dans les services de compensation et de règlement, et elle est favorable à une surveillance réglementaire rigoureuse de l'infrastructure essentielle des marchés financiers pour toutes les entités qui fournissent ces services", a déclaré le porte-parole.