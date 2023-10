Sims Limited (ASX:SGM), leader mondial du développement durable et facilitateur de l’économie circulaire, a annoncé aujourd’hui la publication de sa suite de rapports de développement durable pour l’exercice 2023.

La suite de rapports annuels sur le développement durable de l’entreprise, qui comprend un rapport sur le climat, un rapport sur le développement durable et un databook, fait état des progrès réalisés par rapport à ses trois piliers en matière de développement durable :

Opérer de manière responsable

Boucler la boucle

Partenaire du changement

« Au cours de l’année, l’entreprise a enregistré de solides performances par rapport à nos objectifs de durabilité, notamment en atteignant rapidement notre objectif de réduction de 23 % des émissions de carbone d’ici 2025, en réalisant une réduction de 32 % sur les émissions par rapport à notre année de référence pour l’exercice 2020, grâce à l’adoption accélérée de l’électricité renouvelable dans l’ensemble de nos opérations mondiales », a indiqué Stephen Mikkelsen, Président-directeur général et directeur général de Sims Limited. « Nous avons également réalisé des progrès considérables pour combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et nous avons enregistré des performances record en matière de sécurité pour la troisième année consécutive. »

Durant l’année, Sims Limited a aussi publié son premier rapport de transparence fiscale, s’est engagé dans la Vision 40:40 pour un leadership équilibré entre les sexes d’ici 2030, et a accueilli 50 cadets/stagiaires pour commencer une carrière dans l’économie circulaire, dont 40 % de femmes.

Les performances de l’entreprise en matière de développement durable ont été reconnues par des indices et des classements de premier plan, tels que l’indice FTSE4Good, l’indice de durabilité DJSI, le leadership climatique CDP, la liste 2023 des leaders climatiques du Financial Times APAC, la liste des entreprises les plus responsables d’Amérique de Newsweek, la liste As You Sow Carbon Clean200et la liste Global100 des entreprises les plus durables de Corporate Knights.

Conformément à son objectif, qui est de créer un monde sans déchets pour préserver notre planète, Sims Limited recycle des millions de tonnes de matériaux, ce qui a un impact positif sur l’environnement, tout en créant de la valeur pour ses parties prenantes.

Vous pouvez consulter ou télécharger l’ensemble des rapports sur le développement durable sur le site web de l’entreprise, www.simsltd.com/sustainability.

À propos de Sims Limited

Fondée en 1917, Sims Limited génère de la valeur en utilisant des solutions circulaires pour ouvrir la voie à une économie à faible émission de carbone. Grâce à ses trois divisions commerciales, Sims Lifecycle Services, Sims Metal, et Sims Resource Renewal, Sims Limited rend possible la réutilisation des ressources naturelles limitées et favorise la décarbonisation des chaînes d’approvisionnement des clients, ce qui crée un impact mesurable et positif pour les individus, les communautés, les industries et les gouvernements. Les trois piliers de développement durable de Sims Limited, qui consistent à opérer de manière responsable, à boucler la boucle et à s’associer au changement, sont ancrés dans son objectif : créer un monde sans déchets pour préserver notre planète. Ils guident son approche stratégique visant à créer de nouvelles solutions innovantes qui rendent les ressources disponibles pour une utilisation future et réduisent les pertes environnementales. Les actions ordinaires de la société sont cotées à l’Australian Securities Exchange (ASX: SGM) et ses American Depositary Shares sont cotées sur le marché hors cote aux États-Unis (USOTC: SMSMY). Pour plus d’informations, consultez le site www.simsltd.com.

