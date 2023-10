ASX Limited (ASX) est une société boursière multi-actifs à intégration verticale. Elle propose des services de cotation, de négociation, de compensation, de règlement, des services techniques et d'information, des technologies, des données et d'autres services post-négociation. Elle agit en tant qu'opérateur de marché, chambre de compensation et facilitateur de système de paiement. L'ASX gère des marchés pour une série de catégories d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les matières premières et l'énergie. Ses activités couvrent les services des marchés primaire et secondaire, y compris la levée, l'allocation et la couverture des flux de capitaux, la négociation et la découverte des prix, le transfert des risques par la contrepartie centrale et le décrochage des titres pour les marchés des actions et des titres à revenu fixe. L'ASX opère à travers quatre divisions : cotations, marchés, technologie et données, et titres et paiements. Elle fournit également des données et des services technologiques aux intermédiaires, aux banques, aux vendeurs d'informations et aux développeurs de logiciels pour les aider à prendre des décisions, à proposer des services à leurs clients et à se connecter les uns aux autres.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières