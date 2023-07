AT&T Inc. figure parmi les principaux opérateurs de télécommunications américains. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles : - prestations de téléphonie mobile ; - prestations de téléphonie fixe et de services câbles : prestations de téléphonie locale et de téléphonie longue distance. Le groupe propose également des prestations d'accès à Internet à haut débit, de messagerie et de télévision par satellite. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (86,7%) et d'équipements (13,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (89,8%), Mexique (1,8%), Brésil (0,9%), Amérique latine (1,8%), Europe (3,6%), Asie-Pacifique (1,6%) et autres (0,5%).

Secteur Services de télécommunications sans fil