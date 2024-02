AT&T : FirstNet va investir 8 Mds$ en 10 ans dans le réseau

La FirstNet Authority et son partenaire réseau, AT&T, annoncent 'un investissement majeur' pour l'avenir des communications de sécurité publique.



Pour rappel, FirstNet est un réseau de sécurité publique US déployé dans le cadre d'un partenariat public-privé unique en son genre entre le gouvernement fédéral US et AT&T.



L'initiative d'investissement de 8 milliards de dollars sur 10 ans de la FirstNet Authority fera évoluer et étendra le réseau.



Dans le détail, FirstNet prévoit d'investir 6,3 milliards de dollars dans le cadre de son contrat de réseau avec AT&T et prévoit 2 milliards de dollars supplémentaires pour des investissements continus dans l'amélioration de la couverture pour la sécurité publique, qui sont actuellement en discussion entre les parties.



Ces investissements stratégiques élargiront et feront évoluer FirstNet afin que la sécurité publique reste à l'avant-garde des technologies innovantes qui sauvent des vies.



