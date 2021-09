AT&T : Fox Corp acquiert TMZ auprès de WarnerMedia

Fox Entertainment a acquis la plateforme de divertissement TMZ et toutes ses propriétés médias auprès de WarnerMedia (filiale d'AT&T), a annoncé Charlie Collier, le PDG du groupe. Le montant de l'acquisition n'a pas été révélé. Selon les termes de l'accord, Fox possèdera et exploitera tous les actifs linéaires, numériques et expérientiels de la marque TMZ, y compris ses programmes de magazine syndiqués à succès, TMZ et TMZ LIVE. L'acquisition comprend également le site de célébrités et de culture de TMZ, TooFab.com, et son site phare, TMZ.com.



Le fondateur et directeur de la rédaction de TMZ, Harvey Levin, restera avec TMZ et continuera à superviser les opérations quotidiennes de la marque. Il relèvera de Rob Wade, président de FOX Entertainment pour le divertissement alternatif et les émissions spéciales.