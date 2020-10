AT&T : Warner Bros annonce le report des films « Dune » et « The Batman »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

C’est (encore) une mauvaise nouvelle pour les exploitants de salles de cinéma. Warner Bros, une filiale de AT&T, a annoncé le report de la sortie des films « Dune » (à octobre 2021) et « The Batman » (à mars 2022). Rappelons qu'en raison du manque de visibilité, les studios américain ont déjà repoussé la sortie d’autres films très attendus, à l'image du dernier James Bond (‘No Time To Die'), ‘Wonder Woman 1984' ou encore ‘Black Widow'.