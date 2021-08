AT&T : WarnerMedia serait sur le point de céder le site TMZ à Fox Corp

WarnerMedia, la filiale média de l'opérateur de télécommunication AT&T, serait en discussion avec Fox Corp pour lui céder son tabloïd en ligne TMZ, selon des révélations du site The Information. Une opération qui viserait à simplifier les activités de WarnerMedia. En début de semaine, AT&T avait annoncé la finalisation du rachat de Crunchyroll, une autre filiale de WarnerMedia spécialisée dans la distribution, l'édition et la diffusion en streaming de mangas et animés japonais, à Sony. L'opération de plus d'un milliard de dollars avait été annoncée en décembre dernier.