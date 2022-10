AT&T publie un BPA ajusté de 0,68 dollar au titre du 3e trimestre 2022, contre 0,66 dollar à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net attribuable à AT&T ressort ainsi à 6 Mds$, en hausse de 1,8%.



L'EBITDA ajusté ressort à 10,7 Mds$, en hausse de 4,7%



Le chiffre d'affaires de l'opérateur télécoms s'établit à 30 Mds$, en recul de 4,1%, malgré la croissance de l'activité des services Wireless (+5,6%).



