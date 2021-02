AT&T : cède 30% de son activité de vidéos aux Etats-Unis

AT&T Inc. et le fonds de capital-investissement alternatif TPG ont annoncé la signature d'un accord définitif en vue de la création d'une nouvelle société appelée New DIRECTV. Celle-ci détiendra et exploitera les activités vidéo d'AT&T aux Etats-unis, composées des services vidéo de DIRECTV, AT&T TV et U-verse. L'opération implique une valeur d'entreprise de 16,25 milliards de dollars pour la nouvelle société, alors que l'opérateur avait acquis DIRECTV en 2014 pour 67 milliards, dettes incluses. À l'issue de la transaction, AT&T détiendra 70 % des actions ordinaires et TPG 30 %.



Selon les termes du contrat, New DIRECTV sera dirigée conjointement par un conseil d'administration composé de deux représentants de AT&T et de TPG, ainsi que d'un cinquième siège pour le PDG, qui devrait être Bill Morrow, PDG de l'unité vidéo américaine d'AT&T.