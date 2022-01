AT&T : dépasse les attentes au dernier trimestre

AT&T a réalisé un bénéfice net de 5 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre 2021, soit 69 cents par action. Un an plus tôt, l'opérateur télécoms avait enregistré une perte de 13,9 milliards en raison d'importantes charges de dépréciations. Ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 78 cents (contre 75 cents l'an passé), alors que le consensus FactSet escomptait 76 cents.



Le chiffre d'affaires a quant à lui reculé de plus de 10%, pour tomber à 41 milliards de dollars, ce qui reste au-dessus du consensus de 40,3 milliards. Ce repli reflète la cession, au troisième trimestre, de l'activité vidéo aux États-Unis, la vente, au quatrième trimestre, de l'activité Vrio en Amérique latine, ainsi qu'une baisse du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile professionnelle.



AT&T a annoncé le gain net de 1,3 million d'abonnés, dont 884 000 dans la téléphonie mobile et 271 000 dans la fibre optique. Les services de streaming HBO et HBO Max ont terminé l'année 2021 avec 73,8 millions d'abonnés dans le monde.