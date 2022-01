AT&T et ViacomCBS en passe de céder CW Network

© AOF 2022

AT&T et ViacomCBS seraient sur le point de céder la chaîne de télévision pour adolescents, CW Network, qu'ils détiennent conjointement. Selon le Wall Street Journal, qui a révélé l'information, ils pourraient céder une partie ou la totalité de leur participation. Mais le scénario le plus avancé serait une prise de participation majoritaire de Nexstar Media Group dans la CW, CBS et WarnerMedia restant des propriétaires minoritaires et s'engageant à être les principaux fournisseurs de programmes pour le réseau, affirme le journal. Un accord pourrait être conclu prochainement.