AT&T : Les valeurs du jour à Wall Street AT&T et DISCOVERY fusionnent leurs activités de médias pour créer un nouveau géant du steaming

Discovery domine le S&P 500 aujourd'hui à Wall Street, les actions de classe C bondissant de 9,95% à 33,80 dollars. Le partenaire du groupe new yorkais, AT&T (+2,88% à 33,17 dollars), se place quant à lui au pied du podium. Les deux sociétés ont annoncé plus tôt avoir signé un accord définitif pour fusionner leurs activités de médias, dans le but de créer un nouvel acteur de dimension mondiale dans la vidéo à la demande. L'officialisation de cette union vient ainsi confirmer les rumeurs de presse du week-end.Le périmètre fusionné comprend l'ensemble des entités de WarnerMerdia, filiale d'AT&T, dont HBO, les studios Warner Bros ou encore CNN, ainsi que les activités de divertissement de Discovery, qui comprend notamment Discovery Channel, Cartoon Network et Eurosport.Dans le cadre de la transaction, le groupe de télécommunication texan recevra 43 milliards de dollars en cash et en obligations, ainsi que 71% des actions de la nouvelle entité. Les 29% restant iront à Discovery.L'objectif affiché par les deux groupes est de lancer un nouveau géant du streaming capable de concurrencer les mastodontes du secteurs, Netflix, Amazon Prime et Disney+ en tête. Et celui-ci "ne s'arrêtera pas tant que nous ne deviendront pas le numéro 1 mondial du divertissement, atteignant les gens sur tous les appareils", a déclaré David Zaslav, CEO de Discovery et futur président de la nouvelle entité, au cours d'une conférence téléphonique.Avec cette opération, AT&T franchit une étape majeure dans son recentrage sur son coeur de métier. Le groupe avait en effet racheté Time Warner en 2018 pour 85,4 milliards de dollars, dans le but de créer un groupe de télécommunication et médias parfaitement intégré, qui avait abouti au lancement de la plateforme de streaming HBO Max il y a un an.Mais avec les coûts liés au déploiement de la fibre et de la 5G et la montée en puissance des concurrents sur un marché de plus en plus saturé, la firme de Dallas a été contrainte de revoir sa stratégie d'intégration et changer son fusil d'épaule, prenant exemple sur son concurrent Verizon: ce dernier serait également, selon Bloomberg, sur le point de céder ses activités de médias, qui regroupent notamment les marques Yahoo! et AOL, pour 5 milliards de dollars, dans un soucis de recentrage sur la 5G.AT&T compte également sur cette cession pour réduire son endettement, à 2,6x l'EBITDA ajusté après la finalisation de l'opération et 2,5x en 2023, contre 3,1x à la fin du premier trimestre 2021.La nouvelle entité née de la fusion entre WarnerMedia et Discovery aura pour sa part comme ambitions financières de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 52 milliards de dollars et un EBITDA ajusté d'environ 14 milliards en 2023. Aucun objectif concernant le nombre d'abonnés n'a en revanche été communiqué: HBO Max en comptait 63,9 millions dans le monde au premier trimestre, et Discovery+, 15 millions. Des chiffres à comparer aux 103,6 millions de Disney+ et 207,64 millions de Netflix.