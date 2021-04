AT&T : publication trimestrielle meilleure que prévu

L'opérateur télécoms et groupe de médias AT&T a présenté des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Son bénéfice net s'est élevé à 7,5 milliards de dollars, soit 1,04 dollar par action, à comparer avec 4,6 milliards de dollars, soit 63 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 86 cents, soit 8 cents de mieux que le consensus. Son chiffre d'affaires a progressé de 2,7% à 43,90 milliards de dollars, dépassant également les attentes : 42,69 milliards de dollars.



AT&T revendique 595 000 nouveaux abonnés à forfait, les plus rentables. Une bonne surprise, les analystes en attendaient de deux fois moins. AT&T a également recruté 2,7 millions d'abonnés aux Etats-Unis à son service de streaming HBO Max et à HBO, portant le total à 44,2 millions. Il s'élève à près 64 millions dans le monde.



Cette année, la société vise une croissance de 1% en données comparables et un bénéfice par action ajusté stable.