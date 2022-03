AT&T : objectifs financiers présentés pour 2023

A l'occasion d'une présentation stratégique, AT&T confirme ses objectifs pour l'année en cours et annonce ceux pour 2023 (sur base pro forma excluant WarnerMedia et Xandr), dont un BPA ajusté compris entre 2,50 et 2,60 dollars, ainsi qu'un EBITDA ajusté entre 43,5 et 44,5 milliards.



L'opérateur de télécommunications table aussi, pour l'année prochaine, sur la poursuite d'une croissance des revenus 'dans le bas de la plage à un chiffre', et sur des dépenses d'investissement d'environ 24 milliards de dollars.



AT&T réitère une prévision de free cash-flow de l'ordre de 20 milliards de dollars en 2023, après une projection en pro forma d'environ 16 milliards pour l'année en cours et un FCF pro forma de 19,2 milliards réalisé en 2021.



