AT&T : propose des réseaux privés d'entreprises avec Nokia

19/10/2020 | 15:58

AT&T annonce avoir ajouté des capacités de qualité industrielle de bout en bout de Nokia à ses solutions AT&T Private Cellular Networks, permettant aux entreprises aux Etats-Unis de se doter de réseaux privés via le spectre CBRS d'AT&T et l'infrastructure de Nokia.



L'opérateur de télécommunications historique des Etats-Unis ajoute qu'il proposera à la fois les plateformes Digital Automation Cloud et Modular Private Wireless de l'équipementier télécoms finlandais.



'Les réseaux privés sont d'une importance grandissante pour les entreprises -en particulier dans les environnements d'industrie 4.0 avec beaucoup d'appareils connectés, où la confidentialité, le contrôle des données et la performance sont cruciaux', souligne-t-il.



