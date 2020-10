AT&T : recul des revenus trimestriels et du CA

22/10/2020 | 13:02

AT&T a enregistré un CA consolidé au 3e trimestre de 42,3 milliards de dollars, en recul par rapport au 3e trimestre de l'année précédente (44,6 milliards de dollars). ' La pandémie COVID-19 a eu un impact sur les revenus de toutes les entreprises, en particulier WarnerMedia ', analyse le groupe.



Après ajustement de l'amortissement et des autres éléments, le bénéfice d'exploitation se chiffre à 8,2 milliards de dollars contre 9,9 milliards de dollars au même trimestre l'an dernier.



Le BPA ajusté est à 0,76 dollar.



Pour l'exercice 2020, AT&T ajuste ses prévisions et table sur un flux de trésorerie disponible d'au moins 26 milliards de dollars. Le groupe s'attend aussi à un investissement en capital brut de l'ordre de 20 milliards de dollars.





