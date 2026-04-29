La plupart des investisseurs se focalisent sur quelques ratios financiers. Pourtant, les plus courants comportent souvent des failles. Dans cette série d'articles, nous passerons en revue ces limites afin de vous aider à prendre des décisions plus éclairées sur les marchés.

Difficile d'imaginer une série opposant les indicateurs du grand public à ceux des initiés sans aborder le ratio favori des marchés. Le PER (Price Earning Ratio) mesure le prix que les investisseurs acceptent de payer pour chaque euro de bénéfice net. En un coup d'œil, il permet de comparer la valorisation de deux entreprises au regard de leurs profits. Rappelons qu'une action chère n'est pas forcément un mauvais placement : le marché peut anticiper une forte croissance ou une nouvelle stratégie.

Prudence néanmoins sur la méthode de calcul. Le bénéfice est une construction comptable soumise à des règles qui masquent parfois la réalité économique. Les charges "non-cash", comme les amortissements ou les provisions, sont ici déterminantes. Une société peut ainsi afficher un profit modeste parce qu'elle amortit massivement, alors que sa trésorerie se remplit réellement. Le bénéfice net reste, de l'avis général, la donnée la plus simple à lisser pour satisfaire les attentes des analystes.

Le véritable rendement pour l’actionnaire

Le FCF Yield (rendement des flux de trésorerie disponibles) corrige la faille majeure du PER : il mesure le "cash" réel qu'il reste à une entreprise après avoir financé son exploitation et ses investissements de maintenance. Pour l'obtenir, on divise le FCF par action par le cours de la bourse. Ce ratio sert avant tout de test de viabilité pour la rémunération des actionnaires. En comparant le dividende au FCF Yield, on vérifie si l'entreprise puise dans ses réserves ou s'endette pour verser son coupon. Idéalement, le FCF Yield doit être supérieur au rendement du dividende pour garantir une distribution saine.

Pour les secteurs gourmands en capital, le FCF Yield est un seul indicateur plus pertinent. Contrairement au PER, il intègre les dépenses d'investissement (CAPEX). Attention toutefois à la cyclicité : une rénovation massive d'usines sur un an peut faire chuter le ratio sans pour autant dégrader la qualité de l'entreprise, qui prépare alors sa croissance future. Il faut enfin surveiller la sensibilité de cet indicateur au besoin en fonds de roulement (BFR). Les flux de trésorerie dépendent directement des délais de paiement des clients et de la rotation des stocks. Une gestion défaillante de ces postes peut littéralement massacrer le FCF Yield, indépendamment de la rentabilité théorique de la société.

Le cas des Télécoms

L'exemple d'AT&T illustre parfaitement ce décalage. Sur le papier, l'opérateur américain affiche une rentabilité solide avec un PER attractif de 8,17x. Pourtant, l'examen des bilans révèle une réalité plus complexe : pour maintenir sa position, le groupe doit investir massivement dans ses infrastructures. Résultat, son FCF Yield s'établit à 5,65% pour l'exercice 2025.

Le PER suggère ici une action "bon marché" avec un rendement théorique de 12,5% (soit l'inverse du ratio, 1/8). Mais le FCF Yield met en lumière une anomalie précieuse : le rendement réel du cash n'est que de 5,65%.Cette différence de près de 7 points montre que le marché, en se focalisant sur le bénéfice net, attend un retour sur investissement bien supérieur à ce que la société peut réellement distribuer. En réalité, une grande partie des profits affichés est immédiatement réabsorbée par les dépenses en capital, laissant peu de marge de manœuvre pour rémunérer l'actionnaire ou réduire la dette.

Comment les utiliser ?

La règle est simple : il faut systématiquement confronter le résultat net aux flux de trésorerie disponibles (FCF). Un résultat net très supérieur aux FCF, et donc un FCF Yield mécaniquement bien inférieur a l'inverse du PER (1/PER), trahit une entreprise dont les profits ne vivent que sur le papier. Une fois déduites les dépenses vitales à sa survie, la rentabilité réelle s'évapore. A l'inverse, lorsque ces deux indicateurs convergent, la société envoie un signal de gestion rigoureuse. Cela démontre une forte capacité à transformer chaque euro de profit comptable en cash.

Comme tout outil de mesure, le FCF Yield ne peut s'interpréter de manière isolée. Il doit être mis en perspective avec les moyennes du secteur et les performances des concurrents directs. Cette approche s'appuie sur les principes de gestion de références comme Terry Smith ou Warren Buffett, qui privilégient l'analyse des flux de trésorerie à celle, parfois trompeuse, du résultat net.