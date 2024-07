(Reuters) - Verizon Communications a acquis plus d'abonnés que prévu au deuxième trimestre, porté par la forte demande pour ses forfaits flexibles qui offrent des services de streaming, dont Netflix et Disney+, à des prix réduits.

L'entreprise de télécommunications a déclaré avoir ajouté 148.000 abonnés nets mensuels payant une facture de téléphone sans fil entre avril et juin, au dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 127.870 abonnés nets mensuels dans un consensus Visible Alpha.

Verizon avait fait état d'une baisse de 68.000 abonnés au cours du trimestre précédent.

Le forfait "MyPlan" de Verizon, lancé en mai de l'année dernière, permet aux clients de ne payer que ce dont ils ont besoin et a aidé l'entreprise à mieux concurrencer AT&T et T-Mobile US sur le marché étroitement contrôlé des télécommunications aux États-Unis.

Verizon à également lancé un partenariat avec des services de diffusion en continu pour proposer des offres promotionnelles sur des plateformes telles que Netflix, Max de Warner Bros Discovery et les services de Disney.

Le groupe a augmenté le prix de certains anciens forfaits en mars pour inciter les clients à passer aux nouveaux forfaits.

L'activité grand public de la société a enregistré pour sa part 8.000 pertes nettes liées aux téléphones sans fil postpayés au cours du dernier trimestre, contre une perte de 136.000 il y a un an.

Cependant, son chiffre d'affaires de 32,8 milliards dollars(30,13 milliards d'euros) n'a pas atteint les estimations des analystes qui tablaient sur 33,06 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Les analystes ont déclaré que Verizon est pénalisé par la baisse du nombre de personnes qui achètent des téléphones plus récents, qui a atteint son plus bas niveau historique, bien que la situation puisse changer avec la sortie des derniers iPhones d'Apple plus tard dans l'année.

L'action Verizon, qui a progressé de 10% depuis début de l'année, recule lundi de 2,3% en avant-Bourse.

(Reportage Harshita Mary Varghese; Version française Charlotte Bawol, édité par Augustin Turpin)