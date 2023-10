At-Tahur Limited est un fournisseur de produits laitiers basé au Pakistan. L'activité principale de la société est l'exploitation d'une ferme laitière pour la production et la transformation du lait et des produits laitiers. La marque de l'entreprise comprend prema. Elle fournit également une gamme de produits apparentés pour la famille, notamment des yaourts et d'autres variantes. La société propose divers produits, notamment le lait entier prema, le lait à faible teneur en matières grasses prema Heart Right, le yaourt naturel prema, le yaourt doux prema, le Zeera Raita prema, le Podina Raita prema, le lait Neutra, le yaourt à la fraise, le yaourt à la mangue, le Chunky Strawberry et le Chunky Mango Yogurt.

Secteur Transformation des aliments