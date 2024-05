Atal Realtech Limited est une entreprise de construction basée en Inde qui fournit des services intégrés de génie civil et d'ingénierie pour des projets de construction structurelle et d'infrastructure. La société est engagée dans la passation de marchés et la sous-traitance pour divers projets gouvernementaux et privés, qui comprennent la construction de structures commerciales et industrielles. Ses sites de projets sont situés dans l'État de Maharashtra, bien qu'elle ait également entrepris des projets dans d'autres régions de l'Inde. Elle est également engagée dans le commerce de certains matériaux de construction. Son portefeuille de projets achevés et en cours comprend principalement des bâtiments commerciaux et résidentiels, des structures industrielles, des hôpitaux, des campus éducatifs, des routes, des entrepôts frigorifiques et des projets d'approvisionnement en eau. En plus des projets contractés et/ou sous-traités, la société est également engagée dans des activités de négoce, où elle fournit des matériaux de construction à ses différents clients en fonction de leurs besoins spécifiques.

Secteur Construction et ingénierie