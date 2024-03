(Alliance News) - Atalaya Mining PLC a annoncé mardi une augmentation de son bénéfice avant impôts malgré une baisse des revenus, grâce à une réduction des coûts.

Le producteur de cuivre basé à Chypre a déclaré qu'en 2023, son bénéfice avant impôts a augmenté de 12% à 36,1 millions d'euros, contre 32,3 millions d'euros un an plus tôt.

Dans le même temps, les recettes ont diminué de 6,0 %, passant de 362,0 millions d'euros à 340,3 millions d'euros.

Le coût des ventes a toutefois diminué de 15 %, passant de 289,6 millions d'euros à 247,3 millions d'euros.

Atalaya a déclaré qu'au cours de l'année, elle a réussi à réduire les coûts, malgré la pression inflationniste, alors que les marchés de l'énergie se sont normalisés. De plus, une nouvelle centrale solaire de 50 mégawatts devrait apporter une stabilité supplémentaire à l'avenir.

La société a annoncé un dividende final de 4 cents US par action, soit 3,9 % de plus qu'il y a un an, ce qui porte le dividende annuel à 0,09 USD par action, soit 21 % de plus que les 7,45 cents de l'année précédente.

Le directeur général, Alberto Lavandeira, a déclaré : "La transition énergétique s'accélère : "La transition énergétique accélère la demande de cuivre, mais l'incertitude quant à l'approvisionnement s'accroît à mesure que la production des mines matures diminue et que les nouveaux projets deviennent de plus en plus complexes. Grâce à son bilan solide et à son équipe expérimentée de constructeurs et d'exploitants de mines, Atalaya est bien placée pour profiter de l'amélioration de la dynamique du marché du cuivre."

En 2024, la société commencera l'exploration de plusieurs sites à travers l'Espagne, pour un coût prévu de 5 à 7 millions d'euros.

Les actions d'Atalaya Mining ont augmenté de 0,6 % à 355,07 pence chacune à Londres mardi après-midi.

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.