Atalaya Mining note un "début positif" pour 2023 alors que la production augmente

(Alliance News) - Atalaya Mining PLC a déclaré lundi que le début de la nouvelle année avait été positif, ce qui a conduit l'entreprise à être "confiante" dans sa capacité à atteindre ses objectifs pour l'année 2023.

Atalaya Mining est un producteur de cuivre coté sur l'AIM avec un portefeuille d'actifs en Espagne. Les actions de la société étaient en baisse de 1,3 % à 345,43 pence lundi matin à Londres.

La société a produit 12 139 tonnes de cuivre au cours du premier trimestre 2023. Cela représente une augmentation de 5,9% par rapport aux 11 461 tonnes de l'année précédente, mais une baisse de 13% par rapport aux 13 969 tonnes produites au dernier trimestre de 2022.

Atalaya Mining a expliqué que la production précédemment prévue pour le premier trimestre est maintenant attendue pour le deuxième, en raison de la reprogrammation des activités de maintenance de l'usine.

Au total, 3,4 millions de tonnes de minerai ont été extraites au premier trimestre 2023, contre 4,0 millions de tonnes au même trimestre de l'année précédente. Le minerai broyé a totalisé 3,7 millions de tonnes, en hausse par rapport aux 3,5 millions de tonnes de l'année précédente. Les déchets broyés se sont élevés à 6,5 millions de tonnes, en baisse par rapport aux 6,8 millions de tonnes du premier trimestre 2022.

Atalaya Mining a déclaré une teneur moyenne en cuivre de 0,38 % au cours du trimestre, contre 0,37 % l'année précédente. La récupération du cuivre s'est établie à 86,88 %, contre 86,07 % l'année précédente.

Le prix moyen du cuivre réalisé au cours du trimestre était de 4,00 USD par livre, contre 4,50 USD par livre l'année précédente, mais en hausse par rapport à 3,70 USD par livre au cours du trimestre précédent.

Le directeur général Alberto Lavandeira a déclaré : "Nous avons eu un début positif pour 2023, avec des améliorations significatives au premier trimestre par rapport à la même période de l'année dernière. Nos opérations fonctionnent bien, avec un rattrapage du débit attendu en avril 2023 suite à la décision d'avancer les activités de maintenance de l'usine au premier trimestre 2023. Les prix de l'électricité ont continué à baisser par rapport aux niveaux de 2022, ce qui aura un impact positif sur nos coûts unitaires."

Atalaya Mining a déclaré qu'elle restait "confiante" dans sa capacité à atteindre ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2023.

La société prévoit de produire entre 53 000 tonnes et 55 000 tonnes de cuivre en 2023 à une teneur moyenne comprise entre 0,40 % et 0,42 %. Elle prévoit d'extraire 17,1 millions de tonnes de minerai et de traiter 24,1 millions de tonnes de minerai. La récupération du cuivre devrait se situer entre 84 % et 86 %.

