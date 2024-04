Atalaya Mining PLC, anciennement EMED Mining Public Limited, est une nouvelle société européenne de cuivre basée à Chypre qui se concentre sur le redémarrage de la production du projet Rio Tinto Copper. Elle comprend un certain nombre de gisements, dont l'un des plus grands gisements de cuivre d'Espagne, et se trouve dans la ceinture de pyrite ibérique. La mine à ciel ouvert dispose de réserves de minerai totalisant environ 600 000 tonnes de cuivre contenu et d'une installation de traitement.

Secteur Exploitations minières et métallurgie