(Alliance News) - Atalaya Mining PLC tiendra une assemblée générale extraordinaire mardi pour discuter de la re-domiciliation de la société en Espagne.

La société d'exploration et de développement minier opère actuellement à partir de Nicosie. Selon la déclaration préparée par le président non exécutif Roger Davey, le déménagement proposé est dû au fait que "la constitution en société à Chypre ne reflète plus l'orientation géographique et stratégique de la société".

Selon M. Davey, ce transfert "s'inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer le profil de la société, à élargir l'accès aux investisseurs institutionnels et à accroître la liquidité des transactions".

La société poursuit actuellement une demande d'admission de ses actions ordinaires sur la liste officielle de la Financial Conduct Authority et à la Bourse de Londres, ainsi qu'une demande d'admission de ses actions à la négociation sur le marché principal. Combinée à la redomicilation prévue, cette démarche "ouvre la possibilité pour la société d'être incluse dans la série d'indices FTSE UK".

L'entreprise reconnaît que le transfert de Chypre en Espagne pourrait avoir des conséquences fiscales sur le paiement des dividendes. Toutefois, selon M. Davey, ces conséquences seront atténuées par les "avantages de l'entrée sur le marché principal".

Si les résolutions correspondantes sont approuvées par les actionnaires, le siège social de la société sera transféré et ses activités seront régies par le droit espagnol et non plus chypriote. La société prévoit également de changer son nom d'Atalaya Mining PLC en Atalaya Mining Copper SA.

Le changement de nom et le transfert des activités devraient prendre effet d'ici la fin du mois de mai 2024.

Le prix de l'action d'Atalaya était en baisse de 0,3 % à 318,14 pence à Londres mardi matin.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

