Atara Biotherapeutics, Inc. est une société d'immunothérapie par cellules T allogènes. La société développe l'immunothérapie par cellules T, en s'appuyant sur sa nouvelle plateforme allogénique de cellules T du virus d'Epstein-Barr (EBV) pour développer des thérapies transformatrices pour les patients atteints de maladies graves, y compris les tumeurs solides, les cancers hématologiques et les maladies auto-immunes. La plateforme exploite la biologie des cellules T EBV et permet de traiter une série de maladies liées à l'EBV ou d'autres maladies graves grâce à l'incorporation de récepteurs antigéniques chimériques (CAR) ou de récepteurs de cellules T (TCR). Ses produits en cours de développement comprennent Tab-cel, ATA188, ATA2271, ATA3271 et ATA3219. L'immunothérapie à cellules T de la société, tab-cel (tabelecleucel), est en phase III de développement pour les patients atteints d'une maladie lymphoproliférative post-transplantation due à l'EBV (EBV+ PTLD) qui n'ont pas répondu au rituximab ou au rituximab plus chimiothérapie, ainsi que pour d'autres maladies dues à l'EBV. L'ATA188 est utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale