ATARI : Exercice de l'option d'achat de 10 millions d'actions Atari consentie par Ker Ventures, LLC à Wade J. Rosen Revocable Trust

Exercice de l’option d’achat de 10 millions d’actions Atari consentie par Ker Ventures, LLC à Wade J. Rosen Revocable Trust

Paris, le 12 novembre 2020 – La société Atari SA a été informée que l’option accordée par Ker Ventures, LLC à Wade J. Rosen Revocable Trust portant sur 10 millions d'actions a été exercée en date du 11 novembre 2020 au prix de 0,4050 euro par action.

Les transferts interviendront dans les prochains jours et feront l'objet des formalités de déclaration conformément à la réglementation applicable.

Cette opération conclut la transaction entre Ker Ventures, LLC et Wade J. Rosen Revocable Trust présentée le 24 mars 2020. A l’issue de cette opération Wade J. Rosen Revocable Trust détiendra 16,90% du capital d’Atari SA sur une base non diluée (15,86% sur une base diluée) et Ker Ventures, LLC détiendra 6,95% du capital d’Atari SA sur une base non diluée (10,04% sur une base diluée).

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr. Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.atari.com

Contacts

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 12 novembre 2020 à 08h00 CET.

Pièce jointe