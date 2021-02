LCM a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 0,5 euro sur Atari après l’annonce des résultats semestriels groupe. Pour le broker, ce premier trimestre est « naturellement difficile ». « La poursuite du développement de l’activité Jeux est masquée par l’impact du Covid sur l’activité très rentable qu’est le licensing et sur le décalage au second semestre du lancement, réussi, de l’Atari VCS », explique-t-il.