ATARI : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2019/2020

Paris, le 28 octobre 2020 – Le Groupe Atari informe ses actionnaires de la mise à disposition de son Document d’Enregistrement Universel 2019/2020, incluant notamment le rapport financier annuel au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020. Le document en français peut être téléchargé sur le site web de la Société ( www.atari-investisseurs.fr , menu « Publications Financières). Il est également disponible sans frais sur simple demande par courrier adressé à la Société – 25 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS.

Une version anglaise est également disponible ( https://www.atari-investisseurs.fr/en , menu “Financial Reports”).

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr . Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Contacts

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 28 octobre à 21h00.

