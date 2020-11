ATARI : Wade J. Rosen Revocable Trust détient 16,9% du capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atari a annoncé que l'option accordée par Ker Ventures, LLC à Wade J. Rosen Revocable Trust portant sur 10 millions d'actions avait été exercée en date du 11 novembre 2020 au prix de 0,4050 euro par action. Les transferts interviendront dans les prochains jours et feront l'objet des formalités de déclaration conformément à la réglementation applicable. Cette opération conclut la transaction entre Ker Ventures, LLC et Wade J. Rosen Revocable Trust présentée le 24 mars 2020.A l'issue de cette opération Wade J. Rosen Revocable Trust détiendra 16,90% du capital d'Atari sur une base non diluée (15,86% sur une base diluée) et Ker Ventures, LLC détiendra 6,95% du capital d'Atari SA sur une base non diluée (10,04% sur une base diluée).