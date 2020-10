Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atari bondit de 20,60% à 0,322 euro après avoir annoncé le lancement de la vente publique de l’Atari Token le 29 octobre 2020 sur Bitcoin.com Exchange. La valeur unitaire de l’Atari Token a été fixée à 0,25 dollar avec un plafond de l’émission d'un million de dollars. La cotation de la crypto-devise s’effectuera à l’issue de la vente publique. L’Atari Token est émis par Atari Chain, filiale d'Atari, SA, détenue à parité avec le groupe ICICB et basée à Gibraltar. Atari a droit à 35% du chiffre d'affaires provenant de la vente de l’Atari Token.Atari se fixe pour nouvelle mission la conquête du domaine des crypto-devises en créant un token de référence pour l'industrie du jeu vidéo, permettant d'accéder à un maximum de plateformes et d'utilisateurs grâce à atarichain.com, le wallet Atari, et plus généralement la création d'un écosystème blockchain ancré autour de la marque Atari.Atari a d'ores et déjà conclu de nombreux accords de partenariat. Les premiers cas d'utilisation se situent dans les domaines où le groupe est déjà actif : les jeux vidéo ou les jeux blockchain, avec des ambitions de s'élargir vers l'univers DeFi (Decentralised Finance) pour le financement de jeux.