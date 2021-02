ATARI :, plus forte baisse du SRD à la clôture du mardi 16 février 2021

ATARI (-7,49% à 0,37 euro)

Atari a pointé en dernière position du marché SRD à la suite de la publication de comptes nettement dégradés au premier semestre et de perspectives bien incertaines. " La poursuite du développement de l'activité Jeux est masquée par l'impact du Covid sur l'activité très rentable qu'est le licensing et sur le décalage au second semestre du lancement, réussi, de l'Atari VCS ", explique LCM.