ATARI :, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du mardi 20 octobre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+9,49% à 0,43 euro)La société signe sa troisième séance consécutive de forte hausse. Depuis vendredi dernier au matin, la valeur a flambé de 62%. En fin de semaine dernière, Atari a annoncé que le Bitcoin.com Exchange lancera la vente publique de l'Atari Token le 29 octobre prochain. La valeur unitaire a été fixée à 0,25 dollar. Atari se fixe pour mission "la conquête du domaine des crypto-devises en créant un token de référence pour l'industrie du jeu vidéo, permettant d'accéder à un maximum de plateformes et d'utilisateurs grâce à atarichain.com, le wallet Atari, et plus généralement la création d'un écosystème blockchain ancré autour de la marque Atari".