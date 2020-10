Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atari a annoncé un partenariat avec Bitcoin.com Exchange pour la vente publique et la cotation de l’Atari Token. La vente publique se déroulera début novembre 2020, les détails seront annoncés dans les semaines à venir par Bitcoin.com Exchange. Pour mémoire, l’Atari Token peut être acheté exclusivement avec les cryptomonnaies suivantes : Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash.La vente publique et la cotation constituent une étape importante pour le project blockchain d'Atari, assurant de la liquidité pour les détenteurs de tokens, et ouvrant la route pour de futurs collaborations et le développement de l'écosystème Atari blockchain.Les premiers cas d'utilisation sont développés dans des domaines dans lesquels le Groupe est déjà actif : casinos utilisant des cryptomonnaies, jeux vidéos, et jeux blockchain.La vente publique est effectuée par Atari Chain, Ltd, filiale d'Atari SA, détenue à parité avec le Groupe ICICB et basée à Gibraltar. Le Groupe Atari a droit à 35% des revenus issus des ventes de l'Atari Token.