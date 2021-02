Atari : Compte rendu de l'Assemblée générale du lundi 15 février 2021 à 17h00 à huis-clos

Compte rendu de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du Lundi 15 février 2021 à 17h00 à huis-clos

Paris, le 15 février 2021 - 18h00 heures - ATARI (ISIN : FR0010478248 - ATA, éligible PEA-PME), l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, a tenu sur première convocation ce lundi 15 février 2021 à 17h00 son assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire). Compte tenu du contexte exceptionnel de l'épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants, l'assemblée générale s'est tenue à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires ou de leurs mandataires.

Dans ce contexte, les modalités d'exercice des droits des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale ont dû être adaptées par rapport aux modalités habituelles, et les actionnaires ont été invités à consulter régulièrement la section « Assemblée Générale » sur le site internet www.atari-investisseurs.com ou la documentation et les procédures de votes relatives à cette assemblée générale mixte étaient mise à disposition et en particulier :

• Rapport du Conseil d'administration sur l'émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription

• Brochure de convocation

• Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'Assemblée générale mixte du 15 février 2021

• Formulaire de vote par correspondance ou par procuration

• Argumentaire et texte des résolutions

• Avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 8 janvier 2021

• Document d'enregistrement universel 2019-20

• Statuts ATARI SA à jour au 28 décembre 2020

• Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes sur les résolutions

• Rapport sur l'émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription

• Rapport sur les comptes consolidés

• Rapport sur les comptes annuels

• Rapports sur les conventions réglementées

Une présentation de la stratégie d'Atari incluant les principaux éléments des comptes consolidés de l'exercice 2019-2020 et un enregistrement de l'Assemblée général mixte à huis clos ont également été mis en ligne ce jour.

Selon le décompte tenu par Caceis Corporate Trust pour le compte d'Atari, 71 actionnaires représentés possédaient 94 239 183 actions et 94 677 012 droits de vote sur les 298 102 894 actions ayant le droit de vote (voir tableau ci-après), soit un quorum de 31,697%, et donc plus du quart du capital ayant droit de vote.

Quantités AGM du 15.02.2021 d'actions composant le capital 298 152 729 de droits de vote théoriques 298 690 125 de droits de votes réels 298 102 894

La répartition des votes était la suivante :

Nbre de retour En quantité de voix En % des droits de vote réels Vote par correspondance 52 5 450 778 1,825% Pouvoir au président 19 89 226 234 29,873% Pouvoir à un tiers 0 - - TOTAL 71 94 677 012 31,697%

L'ensemble des 26 résolutions présentées et recommandées à l'unanimité par le Conseil d'administration d'Atari ont été adoptées. Le détail des votes par résolution est le suivant :