Atari : Résultats du 1er semestre 2020-2021

Résultats du 1er semestre 2020-2021

Communiqué de presse - Paris, France - le 15 février 2021 à 21h00

Croissance de l'activité jeux sur la période, mais activité de licences impactée par la Covid-19

Avec un lancement très réussi en fin d'année 2020, l'Atari VCS contribuera positivement à la seconde partie de l'exercice 2020-2021

L'écosystème Atari sur le Blockchain démarre sur de solides bases

Atari table sur un exercice positif pour 2020-2021

Le 1er semestre de l'exercice 2020-2021 s'est achevé le 30 septembre 2020 et les résultats provisoires ont été examinés par le Conseil d'administration du 12 février 2021. Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation.

Faits marquants du 1er semestre 2020-2021 (1er avril au 30 septembre 2020) :

• Croissance de l'activité jeux

• Activité de licences impactée par la Covid-19

• Les premières livraisons et le chiffre d'affaires attendu sur l'Atari VCS ont été décalés au 2nd semestre 2020-2021, compte tenu de la situation sanitaire

• Avril 2020 : Lancement officiel du projet Atari sur le blockchain et premières ventes privées de l'Atari Token

• Juillet 2020 : Accords de distribution pour l'Atari VCS avec Bluemouth, distributeur australien, et premières commandes reçues pour ce territoire

• Aout 2020 : Accords de distribution pour l'Atari VCS avec Microcenter, distributeur américain et premières commandes reçues de ce client (la VCS est d'ores et déjà présente chez Gamestop, Walmart.com et en cours de référencement chez Best Buy)

Faits marquants du 2nd semestre 2020-2021 (1er octobre 2020 au 31 mars 2021) :

• Atari Games : Lancement progressif des jeux Beat Legend et Atari Combat

• Atari VCS : Premières livraisons effectuées en décembre 2020, avec une montée en puissance progressive sur l'année calendaire 2021. Premiers retours clients largement positifs.

• Atari Partners / Atari Token : Vente publique et cotation réussie de l'Atari Token - Lancement des premiers mondes virtuels blockchain avec Sandbox, Decentraland - Montée en puissance rapide de la visibilité de l'Atari Token - Démarrage des tests Atari Casino sur Blockchain - Premières ventes de tokens avec WAX

• Décembre 2020 : Augmentation de capital par placement privé de 5,81 millions d'euros

• Février 2021 : Cession de 14 345 000 actions Animoca pour environ US$1,2 million. Le Groupe est en voie de cession des 9 580 000 actions Animoca restantes sur l'année calendaire 2021

Résultats du 1er semestre 2020-2021

IFRS, en M€

Chiffre d'affaires en millions d'euros

Coût des ventes

MARGE BRUTE

-26,96% -32,9%

En % du chiffre d'affaires

7,8 (1,5) 6,3 80,6%

10,7 (1,3) 9,4 87,7%

Frais de recherche et développement Frais marketing et commerciaux Frais généraux et administratifs

Autres produits et charges d'exploitation RESULTAT OPERATIONNEL COURANT Autres produits et charges opérationnels Quote-part de résultat net de sociétés mise en équivalence opérationnelles

(4,0) (1,5) (2,0) 0,0 (1,2)

(4,6) (2,0) (2,1)

- 0,0

- 0,7 (0,0)

-264%

RESULTAT OPERATIONNEL Coût de l'endettement financier Autres produits et charges financiers Impôt sur les bénéfices

(1,1)

(0,1) (0,3) (0,0)

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE Part attribuable au Groupe

(1,5)

Part attribuable aux Intérêts minoritaires

(1,4) (0,1)

0,7 (0,0) (0,5) (0,0) 0,1 0,1 (0,0)

-264%La stratégie du Groupe Atari est axée sur le développement du catalogue de jeux avec une spécialisation forte sur les plateformes mobiles et les jeux de simulation / stratégie (« Atari Games ») et les jeux en monnaie réelle (« Atari Casino »), le développement de l'Atari VCS (« Atari VCS ») et les projets connexes notamment sur le blockchain (« Atari Partners »).

Pour le 1er semestre de l'exercice 2020-2021 (1er avril au 30 septembre 2020), le Groupe Atari enregistre un chiffre d'affaires de 7,8 M€, à comparer à 10,7 M€ pour le même semestre de l'exercice précédent.

La croissance de l'activité jeux est masquée par le recul des activités de licence et le décalage du lancement de l'Atari VCS au 2nd semestre de l'exercice, ces deux activités ayant fait face aux difficultés logistiques (approvisionnements et transports) induites par la crise de la COVID-19.

L'Atari VCS ne contribue pas au compte de résultat du premier semestre car les livraisons des unités ont démarré après le 30 septembre 2020. A l'issue du lancement de l'Atari VCS en décembre 2020, les avis des clients sont très largement positifs à ce jour.

L'activité relative à l'Atari Token a démarré sur le semestre, elle a généré 0,3 M€ en chiffre d'affaires et 0,2 M€ en produits constatés d'avance au passif du bilan. L'accueil réservé à l'Atari Token, le développement rapide des « use cases » (voirwww.atarichain.com) et l'évolution du cours de l'Atari Token sur les plateformes d'échange attestent du très bon démarrage et du potentiel de croissance de cette activité.

Le niveau de marge brute ressort à 80,6% du chiffre d'affaires de la période contre 87,7% pour la période précédente, en ligne avec l'évolution du mix-produits.

Les principaux postes de charges restent en ligne avec les attentes du Groupe et reflètent les efforts consentis pour le développement des 4 lignes d'acvivitéss. Les frais de R&D recouvrent toujours les efforts dans les franchises Atari et RollerCoaster Tycoon, avec une spécialisation forte sur les plateformes mobiles et les jeux de simulation / stratégie. Les frais marketing et commerciaux se sont élevés à 1,5 M€ au titre du 1er semestre de l'exercice 2020-2021, soutenant essentiellement l'activité jeux sur cette période. Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 2 M€ et restent stables par rapport à l'exercice précédent. Ainsi, le Groupe Atari dégage un résultat opérationnel courant de -1,1 M€ au 1er semestre 2020-2021, à comparer à +0,7 M€ au 1er semestre 2019-2020.

Les autres produits et charges financiers sont principalement liés à un ajustement de la juste valeur des titres Animoca, le résultat net de l'ensemble consolidé ressortant ainsi à -1,5 M€.

Bilan au 30 septembre 2020

ACTIF (en millions d'euros) 30.09.2020 31.03.2020 Immobilisations incorporelles 17,0 17,8 Immobilisations corporelles 0,0 0,0 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 2,0 2,3 Actifs financiers non courants 13,6 15,7 Impôts différés actifs 2,0 2,1 ACTIFS NON COURANTS 34,6 38,0 Stocks 2,3 0,6 Clients et comptes rattachés 4,2 2,8 Actifs d'impôts exigibles 0,0 0,0 Autres actifs courants 0,9 0,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,2 1,8 Actifs détenus en vue de la vente 1,7 - ACTIFS COURANTS 10,4 5,8 TOTAL ACTIF 45,0 43,8 PASSIF (en millions d'euros) 30.09.2020 31.03.20 Capital 2,7 2,7 Primes d'émission 12,2 11,0 Réserves consolidées 13,3 12,5 Résultat net part du Groupe (1,4) 2,3 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 26,9 28,5 Intérêts minoritaires (0,1) (0,4) CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 26,8 28,1 Provisions pour risques et charges non courantes 0,1 0,0 Dettes financières non courantes - 0,9 Dettes locatives long terme 1,8 2,1 Autres passifs non courants 0,7 0,8 PASSIFS NON COURANTS 2,6 3,7 Provisions pour risques et charges courantes - 0,1 Dettes financières courantes 1,2 0,6 Dettes locatives court terme 0,3 0,3 Dettes fournisseurs 8,9 5,7 Dettes d'impôts exigibles - 0,0 Autres passifs courants 5,2 5,2 PASSIFS COURANTS 15,6 11,9 TOTAL PASSIF 45,0 43,8

Les actifs financiers non courants sont constitués à hauteur de 11,9 M€ de créances commerciales de maturité à plus d'un an, celles-ci représentaient 12,1 M€ au 31 mars 2020.

Les autres passifs courants enregistrent notamment 2,5 M€ de produits constatés d'avance au titre des précommandes de l'Atari VCS. Cette somme est rapportée au chiffre d'affaires au cours du le 2nd semestre de l'exercice 2020-2021.

Perspectives 2020/2021

Le Groupe a aujourd'hui pour objectif de réaliser un résultat net positif sur l'exercice 2020-2021 (contre une progression de la profitabilité par rapport à l'exercice précédent) malgré le décalage de l'activité de licences et du lancement de l'Atari VCS induits par la crise sanitaire. L'atteinte de cet objectif repose sur

des hypothèses de livraison avant le 31 mars 2021 des unités de l'Atari VCS produites et de la conclusiondes contrats de licence aujourd'hui en cours de négociation. Ces éléments pourraient toutefois être décalés au trimestre suivant compte tenu de la situation sanitaire et des aléas inhérents à tout processus de négociation.

Le second semestre est marqué par plusieurs projets importants, en particulier :

ATARI GAMES

• Sortie de la version free-to-play de Beat Legend et lancement progressif au niveau mondial

• Phase de test public d'Atari Combat dans divers pays sélectionnés

• Poursuite de l'activité de licences, notamment dans le domaine des bornes d'arcade

ATARI CASINO

• Phase de test public du Casino Atari sur la blockchain

ATARI VCS

• Premières livraisons effectuées en décembre 2020

• Montée en puissance de la mise en production pour satisfaire les commandes reçues directement (ventes en ligne Atari VCS) ou reçues des distributeurs, les livraisons intervenues avant le 31 mars 2021 participant au chiffre d'affaires de l'exercice

ATARI PARTNERS

• Vente publique et cotation réussie de l'Atari Token

• Lancement de l'Atari HQ dans Decentraland

• Poursuite du développement dans Sandbox, nouvelles ventes test WAX

Avertissement

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d'exploitation et du plan de financement, et la non- réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l'évaluation des actifs et des passifs du Groupe.

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® et Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft , Sony et Nintendo. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr.Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA) en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

