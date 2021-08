ATARI : RÉSULTATS ANNUELS 2020/2021

RÉSULTATS ANNUELS 2020/2021



Une année de transition préalable à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie alliant jeux premium, Atari VCS, Blockchain / NFT et Licences

Communiqué de presse - Paris, France, le 16 août 2021 à 19h00 - Réuni le 16 août 2021, le Conseil d’administration d’Atari SA a examiné les estimations financières pour l’exercice clos le 31 mars 2021 et a autorisé leur communication. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation ; elles requièrent encore certains travaux de vérification de la part des Commissaires aux comptes, en particulier sur les transactions réalisées sur des actifs digitaux, NFT et tokens. Par ailleurs, dans le cadre de l’évolution de la stratégie, le calibrage du budget 2021/2022 est en cours. Sa finalisation pourrait avoir une incidence sur la juste valeur attribuée aux frais de production des jeux mobiles free-to-play immobilisés à l’actif du bilan, selon que ces jeux soient poursuivis, arrêtés ou cédés ; toutes les options sont actuellement à l’étude. Dans ces conditions, le rapport financier annuel sera émis au cours du mois de septembre 2021, à l’issue des travaux des Commissaires aux comptes, après la vérification de l’annexe, du rapport de gestion, et la finalisation de l’ensemble des diligences requises.

Avec la nomination de Wade Rosen en tant que PDG en avril 2021, le Groupe a entrepris un examen approfondi de l’ensemble de ses activités. En conséquence, Atari va mettre en œuvre une nouvelle stratégie axée sur le développement de jeux premium et la génération de trésorerie. Cette évolution stratégique a conduit le Groupe à une plus grande sélectivité dans ses projets, à cesser certains investissements dans des jeux free-to-play tout en explorant la possibilité de leur cession, ainsi qu’à mettre un terme aux activités de casino en Afrique. Ces décisions se sont traduites par la comptabilisation d’importantes dépréciations grevant significativement les résultats de l’exercice clos au 31 mars 2021.

Pour Wade J. Rosen, Président-Directeur général et principal actionnaire du Groupe Atari : « Les faibles performances financières de l'exercice sont dues à une combinaison de facteurs avec notamment la réduction des revenus de licence due à la crise sanitaire, l’augmentation des coûts d'acquisition des joueurs pour les jeux mobiles en free to play, la poursuite des projets qui se sont avérés non profitables et le manque de nouveaux jeux à succès. Dans ce contexte, le Groupe a décidé de procéder à des changements stratégiques importants : un passage des jeux mobiles free-to-play aux jeux premium, des investissements dans le développement des propriétés intellectuelles Atari, la création d'une division blockchain pour tirer parti des fortes opportunités qui voient le jour dans les NFT et les jeux blockchain et enfin un développement de partenariats de licence plus proches de la philosophie de la marque. En empruntant cette nouvelle direction stratégique nous revenons à nos origines, nous nous concentrons sur la création de jeux de qualité à partir des principales propriétés intellectuelles d'Atari, les activités Atari VCS, Blockchain et Licences venant compléter cette stratégie en contribuant à l’élargissement de l’écosystème Atari dont le principal objectif est d’apporter divertissement et innovation à la communauté de joueurs ».

RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 31 MARS 2021

IFRS en M€ 31.03.2021 31.03.2020 Variation Chiffre d'affaires 21,4 24,0 -10,9% Coût des ventes (5,2) (2,4) MARGE BRUTE

En % du chiffre d’affaires 16,2

75,7% 21,6

90,0% -25,1%



Frais de recherche et développement (7,9) (9,8) Frais marketing et commerciaux (2,6) (4,2) Frais généraux et administratifs (6,3) (4,7) Autres produits et charges d'exploitation 0,0 (0,1) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (0,6) 2,9 -121% Autres produits et charges opérationnels (4,6) 0,0 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (5,2) 2,9 Coût de l'endettement financier (0,1) (0,0) Autres produits et charges financiers (0,2) (0,8) Impôt sur les bénéfices (0,0) (0,1) RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ (5,5) 2,0 Part attribuable au Groupe (5,4) 2,3 Part attribuable aux intérêts minoritaires (0,0) (0,3)

ACTIVITÉS ET CHIFFRE D'AFFAIRES

Au 31 mars 2021, Atari a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 21,4 M€, contre 24,0 M€ au titre de l’exercice précédent. La diminution (-10,9 % à taux de change courant, -6,9 % à taux de change constant) est liée au recul des activités de licence, en baisse de près de 45 %, significativement freinées par les effets de la crise sanitaire, et dans une moindre mesure le ralentissement des revenus de l’activité jeux vidéo ; face au renchérissement des coûts d’acquisition, il a été décidé d’optimiser les dépenses de marketing, rendant ainsi l’activité jeux vidéo plus profitable. Ces tendances masquent la montée en puissance des premières livraisons de l’Atari VCS depuis décembre 2020, et le début des activités développées sur la blockchain, lesquelles génèrent près de 12 % des revenus de l’exercice. L’activité relative aux NFT et à l’Atari Token a démarré au cours de cette exercice et a généré 2,5 M€ de chiffre d’affaires.

OPÉRATIONS ET RÉSULTATS

L’évolution du taux de marge brute à 75,7 % du chiffre d'affaires contre 90,0 % au titre de l’exercice précédent tient compte des premières livraisons de l’Atari VCS, activité qui enregistre un taux de marge inférieur aux autres activités du Groupe.

Les frais de recherche et développement sont en baisse significative du fait d’une diminution des charges d’amortissement relatifs aux frais de développement capitalisés au cours des années précédentes mais également en lien avec de moindres investissements dans la mise en production de nouveaux jeux.

Les frais de marketing enregistrent une forte réduction et traduisent l’optimisation de la profitabilité recherchée au sein de l’activité jeux vidéo en restreignant et ciblant de façon plus efficace les campagnes d’acquisitions de nouveaux publics.

La hausse des frais généraux est liée à hauteur de 0,5 M€ aux honoraires d’avocats sur les litiges de contrefaçon de marque gagnés par le Groupe et à hauteur de 1,1 M€ à l’évaluation des allocations d’Atari Tokens attribuées à certains membres du Groupe.

Compte tenu de ces éléments, le résultat opérationnel ressort en perte de 0,6 M€, dont -0,8 M€ au titre des activités de Casino menées en Afrique dont l’arrêt est en cours, contre un profit de 2,9 M€ au cours de l’exercice précédent.

Les autres produits et charges opérationnelles s’élèvent à -4,6 M€ et reflètent l’impact des dépréciations enregistrées dans le cadre du changement stratégique opéré par le Groupe.

Le coût de l’endettement financier n’est pas significatif du fait de l’absence de dettes du Groupe et correspond essentiellement aux retraitements IFRS 16 de la composante financière sur les contrats de location.

Les autres produits et charges financiers recouvrent essentiellement des variations de valeurs des actifs financiers immobilisés et les charges de gestion des titres de la société.

Sous réserve de la finalisation du calibrage budgétaire concernant la juste valeur des frais de production des jeux vidéo immobilisés à l’actif du bilan, le résultat net consolidé estimé pour l'exercice ressort ainsi à -5,5 M€, à comparer à +2,0 M€ au titre de l'exercice précédent.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BILAN ET TRÉSORERIE

Le bilan estimé préparé en application des normes IFRS figure en annexe.

Les capitaux propres s'élèvent à +30,6 M€ au 31 mars 2021, par rapport à +28,1 M€ au 31 mars 2020, renforcé principalement par l’augmentation de capital de 5,6 M€ réalisée en décembre 2020 et par les exercices de stocks options effectuées par certains salariés au cours de l’exercice.

Le total de l’actif immobilisé s’élève à 35,0 M€ principalement constitué pour une valeur nette de 13,3 M€ par les frais de production de jeux immobilisés et pour un montant de 14,3 M€ par des créances clients long terme. Dans le cadre de l’évolution de la stratégie, le calibrage du budget 2021/2022 est toujours en cours. Sa finalisation pourrait avoir une incidence sur la juste valeur attribuée aux frais de production des jeux immobilisés selon que ces jeux soient poursuivis, arrêtés ou cédés, toutes les options sont actuellement à l’étude.

Au 31 mars 2021, la trésorerie nette du Groupe ressort à +2,5 M€. Il est par ailleurs rappelé que le Groupe a procédé le 1er avril 2020 au remboursement, pour 0,6 M€ de la dernière OCEANE en circulation (Océane 2003-2020).

STRATÉGIES & PERSPECTIVES 2021-2022

La stratégie du Groupe Atari dans son offre de divertissement, visant à favoriser le retour à la croissance rentable et la génération de trésorerie, est portée par ses quatre principales unités commerciales aux synergies fortes :

ATARI GAMES

La division jeux vidéo œuvre déjà sur une initiative visant à élargir son portefeuille, qui inclut l'édition de jeux premium pour PC et consoles, la réédition de titres classiques et la concentration sur les jeux mobiles de son portefeuille les plus rentables et à fort potentiel. Elle a ainsi récemment annoncé le lancement début 2022 d’une nouvelle version du jeu classique Food Fight, de même plusieurs nouveaux titres ont été mis en production pour une sortie au cours des 12 prochains mois. Les premiers nouveaux jeux sont attendus pour septembre prochain.

Atari s'apprête à célébrer, en juin 2022, les 50 ans de son lancement de l'industrie du jeu vidéo. A cette occasion, Atari s'engage à exploiter pleinement les plus de 200 titres de son catalogue de jeux. Les jeux classiques sortis pour la première fois dans les années 70, 80 et 90 seront optimisés et réédités sur PC, PlayStation, Switch, Xbox et la nouvelle Atari VCS.

Le titre phare sur mobile, Rollercoaster Tycoon Touch (disponible sur iOS, Android et Facebook Cloud) a fêté son quatrième anniversaire en mars et continue de gagner des joueurs fidèles dans le monde entier. L'engagement des joueurs est même en hausse avec l'introduction de nouveaux événements saisonniers "always-on" et de nouvelles attractions basées sur les jeux classiques d'Atari.

Deux nouveaux jeux free-to-play sont prévus pour un lancement au 4ème trimestre de cette année, notamment un nouveau jeu de la franchise Rollercoaster Tycoon, RollercoasterTycoon Idle, et le jeu de rôle Mob Empire.

ATARI VCS

Les livraisons de l’Atari VCS ont débuté en décembre 2020 et ont permis de servir les précommandes qui avaient été effectuées via la plateforme Indiegogo. Les commandes directes ont commencé à être expédiées au 1er trimestre 2021. Le lancement commercial en grande distribution a débuté en juin 2021 avec notamment GameStop, Best Buy et MicroCenter aux États-Unis, JB Hi-Fi et d’autres distributeurs en en Australie et Nouvelle-Zélande. L'équipe se concentre sur des livraisons supplémentaires d'Atari VCS en prévision des fêtes de fin d'année 2021, tout en évaluant les possibilités d'ajouter de nouveaux marchés en 2022.

Au cours des prochains mois, Atari va encore enrichir les contenus et les capacités de l’Atari VCS avec notamment :

Food Fight – la réinterprétation récemment annoncée du jeu classique d’arcade et de la 7800, qui sortira en premier sur l’Atari VCS en 2022 avec des fonctionnalités exclusives.

Des éditeurs et développeurs indépendants supplémentaires proposant des jeux innovants et originaux sur la plate-forme, notamment Graffiti Games, Akupara.

De nouveaux portages de franchises Atari comme Tempest 4000, Rollercoaster Tycoon.

Une émulation rétro native, à commencer par les titres de l'Atari 7800 et les jeux DOS pour PC.

L’« Atari VCS Homebrew Initiative », offrant des outils de création et de partage communautaire pour les créateurs de jeux amateurs,

Un streaming de jeux dans le cloud avec un accès direct à des services répandus comme Stadia, GeForce Now, Luna et Xbox GamePass.

Une productivité accrue avec un accès direct à la G-Suite de Google.

Un accès simplifié au mode PC, avec des accessoires pour clé USB faciles à utiliser.

LICENSING

Les bornes d'arcade Atari lancées sous licence par Arcade 1 Up / Tastemakers, LLC continuent de rencontrer un vif succès. Le Groupe Atari a récemment étendu la portée de ce partenariat, en ajoutant de nouveaux jeux, de nouveaux modèles jusqu’à des machines à sous pour la maison. En conséquence, l'accord de licence a été prolongé jusqu'en 2029. Le Groupe Atari se concentre également sur le développement de jeux d'adresse, avec les accords conclus avec Gametaco et G3 Esports, LLC. Enfin, le Groupe Atari intensifie ses efforts pour le développement de produits très spécifiques pour commémorer son cinquantième anniversaire en juin 2022.

Le Groupe Atari continue par ailleurs de défendre vigoureusement ses droits de marque et de propriété intellectuelle. Plusieurs litiges sont actuellement en instruction, au cours des trois dernières années, les procédures engagées par le Groupe Atari ont rapporté plus de 2,8 millions de dollars nets des honoraires d’avocats.

ATARI BLOCKCHAIN

Cette nouvelle division créée en avril 2021 regroupe toutes les activités liées aux applications blockchain pour les jeux et les actifs numériques développés par Atari ou des tiers. Atari Blockchain travaille sur le développement de cet écosystème et notamment en élargissant l'adoption et les cas d'usage de l’Atari Token.

La forte croissance récente et la l’attractivité des NFT, des jeux et des mondes en ligne basés sur la blockchain valident le positionnement d’Atari dans ce nouvel écosystème. Atari a établi des positions de précurseur grâce à des partenariats solides avec des acteurs de premier plan comme Animoca Brands, Sandbox, Decentraland et Zed Run. A ce jour, le produit des ventes de NFT Atari réalisées par l'intermédiaire de partenaires sous licence représente déjà plus d'un million de dollars,

Dans les prochains mois, Atari va renforcer son engagement dans l’offre de NFT avec notamment le lancement d'une place de marché dédiée aux ventes de NFT liés aux jeux vidéo. L'objectif d'Atari est ainsi d’amener la grande communauté de fans d'Atari et de passionnés de jeux vidéo dans le monde de la propriété de biens numériques rendue possible par la technologie blockchain, les NFT devenant une passerelle pour accéder à un plus grand nombre de jeux et d'expériences.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

L’Assemblée Générale des Actionnaires sera convoquée à la publication du Document d’enregistrement universel, incluant le rapport de gestion, le rapport financier annuel et le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Avertissement

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d’exploitation et du plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l’évaluation des actifs et des passifs du Groupe

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr . Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Contacts

Atari - Philippe Mularski, CFO Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 16 août 2021 à 19h00.

ANNEXE : Bilan consolidé

ACTIF (M€) 31.03.2021 31.03.2020 Immobilisations incorporelles 15,2 17,8 Immobilisations corporelles 0,0 0,0 Droits d’utilisation relatif aux contrats de location 1,9 2,3 Actifs financiers non courants 16,0 15,7 Impôts différés actifs 1,9 2,1 ACTIFS NON COURANTS 35,0 38,0 Stocks 2,5 0,6 Clients et comptes rattachés 3,2 2,8 Actifs d'impôts exigibles 0,0 0,0 Autres actifs courants 0,6 0,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,5 1,8 Actifs détenus en vue de la vente 0,3 - ACTIFS COURANTS 9,1 5,8 TOTAL ACTIF 44,1 43,8





PASSIF (M€) 31.03.2021 31.03.2020 Capital 3,0 2,7 Primes d’émission 19,1 11,0 Réserves consolidées 14,0 12,5 Résultat de l'exercice part Groupe (5,4) 2,3 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 30,6 28,5 Intérêts minoritaires (0,0) (0,4) CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 30,6 28,1 Provisions pour risques et charges non courantes 0,0 0,0 Dettes financières non courantes - 0,9 Dettes locatives long terme 1,6 2,1 Impôts différés passifs - - Autres passifs non courants 0,7 0,8 PASSIFS NON COURANTS 2,3 3,7 Provisions pour risques et charges courantes - 0,1 Dettes financières courantes - 0,6 Dettes locatives court terme 0,3 0.3 Dettes fournisseurs 7,3 5,7 Dettes d'impôts exigibles - 0,0 Autres passifs courants 3,5 5,2 PASSIFS COURANTS 11,2 11,9 TOTAL PASSIF 44,1 43,8

***

Pièce jointe