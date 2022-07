ATARI : RESULTATS ANNUELS 2022

RESULTATS ANNUELS 2022

NOUVEAU MANAGEMENT ET REDÉPLOIEMENT SUR LES 4 ACTIVITÉS :

JEUX, HARDWARE, LICENCE ET BLOCKCHAIN

PARIS, FRANCE (27 juillet 2022, 18h45 CET) - Atari® — acteur mondial dans l'industrie des marques grand public et du divertissement interactif, annonce aujourd’hui ses résultats annuels consolidés pour l’exercice clos le 31 mars 2022, arrêtés par le Conseil d’administration réuni en date du 22 juillet 2022. Les comptes consolidés ont été audités par les commissaires aux comptes.

Réalisations de l’exercice 2022

Nomination de Wade Rosen au poste de Directeur Général en avril 2021

Repositionnement stratégique sur les jeux premiums, à forte valeur-ajoutée

Lancement des premiers jeux premiums et nombreux développements en cours

Refonte de la stratégie commerciale de la VCS, développement d’une stratégie hardware complémentaire à la VCS

Fin des accords de licence avec CBI et ICICB Group

Retrait des activités du Groupe en Afrique

Faits marquants post-clôture

Arrêt de l’ATRI Token, projet de création d’un nouveau token, géré uniquement par Atari

Lancement d’Atari X, regroupant l’ensemble des opérations d’Atari dans la Blockchain

Renforcement de la structure financière avec une augmentation de capital de 12,5 M€ 1

Transfert de la cotation des actions sur Euronext Growth

Résultats financiers de l’exercice 2022

Chiffre d’affaires annuel de 14,9 M€, en baisse de 21,2%

Résultat opérationnel courant négatif à 2,3 M€ (contre -3,4 M€ l’exercice précédent)

Résultat opérationnel de -23,0 M€ (contre -11,6 M€ l’exercice précédent), impacté négativement par des éléments exceptionnels, non-cash pour un montant de 20,7 M€





Wade Rosen, Président Directeur Général a déclaré : “La performance financière enregistrée par le Groupe cette année traduit les nouvelles orientations stratégiques visant à recentrer les opérations sur l’essence même d’Atari : concevoir des jeux de qualité exploitant les propriétés intellectuelles du Groupe, développer des produits hardware innovants, étendre l’écosystème d’Atari avec les activités de Licence et Blockchain. Grâce à la sortie des activités non stratégiques, nous avons mis en place les leviers de croissance, de profitabilité et de génération de trésorerie pour les années à venir.”

MISE EN PLACE DU PLAN DE TRANSFORMATION

Jeux (Games) – L’activité Jeux d’Atari se recentre désormais sur les jeux premiums, avec de nombreux titres exploitant les propriétés intellectuelles emblématiques du Groupe. La série Atari: Recharged, qui modernise et adapte les titres classiques d’Atari aux plateformes actuelles, a été lancée et comprend déjà Asteroids, Missile Command, Black Widow, Centipede, Breakout, Gravitar, ainsi que Yars’ Revenge. De nouveaux lancements majeurs tels que Atari Mania, the Atari 50th Anniversary Celebration, et Yars Recharged - sont prévus ainsi que d’autres nouveaux titres qui seront annoncés prochainement. La franchise The RollerCoaster Tycoon demeure un élément important du portefeuille de jeux du Groupe, dont la licence expire en septembre. Il est dans l’intention des deux parties de la renouveler sur la base de conditions fondamentalement similaires à l’accord existant. Atari travaille également à une collaboration avec Fig Publishing, Inc., membre de l’écosystème Republic, afin de co-produire certains nouveaux jeux en cours de développement.

Atari VCS – Une stratégie commerciale revisitée pour l’Atari VCS a été mise en place comprenant une revue des stratégies de promotion, de marketing et de communication afin d’en dynamiser les ventes. En conséquence, une dépréciation des stocks et de la R&D relatifs à la VCS a été enregistrée pour un montant de 9,4 M€. Atari travaille activement au développement de nouveaux produits hardware, complémentaires à la VCS et qui viendront en renforcer les fonctionnalités.

Lancement d’Atari XP – Atari XP est une nouvelle initiative visant à commercialiser des cartouches rares ou inédites de jeux Atari et d’offrir ainsi à la communauté des fans de la marque, aux collectionneurs et amateurs de jeux, des produits et contenus nostalgiques. Yars’ Return, Aquaventure et Saboteur constituent les premières éditions de ces cartouches.

Atari X – Atari X regroupe l’ensemble des opérations blockchain d’Atari sous une bannière unifiée et totalement contrôlée par Atari. Cette initiative participe au développement d’un écosystème blockchain solide où s’entrecroisent, gaming, usage et communauté. Avec Atari X, Atari réaffirme ses engagements dans la blockchain et son importance stratégique et commerciale pour le Groupe.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES



Au 31 mars 2022, Atari a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 14,9 M€, contre 18,9 M€ l’exercice précédent, en recul de -21,2% à taux de change courant et de -21,5% à taux de change constant :

Jeux (38% du chiffre d’affaires ) : chiffre d’affaires en recul de 30% en raison du recentrage sur la rentabilité et l’optimisation des dépenses marketing du portefeuille de jeux free to play et de la transition stratégique vers les jeux premium. Le chiffre d’affaires Jeux intègre également la contribution des nouveaux jeux lancés par le Groupe au cours de l'année.

: chiffre d’affaires en recul de 30% en raison du recentrage sur la rentabilité et l’optimisation des dépenses marketing du portefeuille de jeux free to play et de la transition stratégique vers les jeux premium. Le chiffre d’affaires Jeux intègre également la contribution des nouveaux jeux lancés par le Groupe au cours de l'année. Licences (8% du chiffre d’affaires ) : Le chiffre d'affaires des licences a baissé de 84 %, en raison de critères révisés de sélection des partenaires, en cohérence avec la stratégie du Groupe et visant à prévenir de nouvelles dépréciations sur les contrats de licence. En outre, les licences pluriannuelles dont les revenus ont été précédemment comptabilisés resteront des sources de trésorerie significatives à l’avenir ;

: Le chiffre d'affaires des licences a baissé de 84 %, en raison de critères révisés de sélection des partenaires, en cohérence avec la stratégie du Groupe et visant à prévenir de nouvelles dépréciations sur les contrats de licence. En outre, les licences pluriannuelles dont les revenus ont été précédemment comptabilisés resteront des sources de trésorerie significatives à l’avenir ; Hardware (21% du chiffre d’affaires ) : Les revenus hardware s'élèvent à 3,1 M€ pour l'année, en hausse de 9,8 %, grâce à la contribution de la VCS en année pleine.

: Les revenus hardware s'élèvent à 3,1 M€ pour l'année, en hausse de 9,8 %, grâce à la contribution de la VCS en année pleine. Blockchain (33% du chiffre d’affaires) : Forte augmentation des revenus de Blockchain à 4,9M€, reflétant la contribution des ventes de NFT dans le cadre de l'accord de licence avec Zed Run et EveryRealm et la vente de parcelles de terrain dans The Sandbox.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ



La marge brute s'est améliorée, passant de 70,7% à 77,1% du chiffre d'affaires, grâce à un effet mix favorable de l'activité Blockchain à marge plus élevée.

Le résultat opérationnel courant s'améliore notamment en raison des éléments suivants :

Les frais de R&D de 7,5 M€ (contre 7,9 M€ lors de l’exercice précédent) soit 50% du chiffre d’affaires, traduisant l’inflexion stratégique du Groupe sur le développement de jeux premiums ;

Les dépenses de marketing ont reculé à 1,2 M€ (contre 2,6 M€ pour l’exercice précédent), en ligne avec l'effort du Groupe visant à améliorer la rentabilité de son activité Jeux et l'arrêt des dépenses d'acquisition non-rentables des utilisateurs sur les jeux freemium ;

En raison de l’arrêt des activités du Groupe en Afrique, les frais généraux reculent à 5,1 M€ contre 6,3 M€ lors de l’exercice précédent.





Les autres produits et charges s’établissent à -20,7 M€, en raison d’éléments exceptionnels, non cash liés à la revue stratégique des activités réalisée par la nouvelle équipe de direction, et comprennent notamment une dépréciation de 9,7 M€ sur la licence ICICB, 9,4 M€ de dépréciation relatifs à la VCS et 1,1 M€ de dépréciations de certains jeux free to play.

Le résultat opérationnel de l'exercice clos le 31 mars 2022 ressort en conséquence à -23,0 M€, contre -11,6 M€ pour l'exercice clos le 31 mars 2021.

BILAN SIMPLIFIÉ

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à +4,4 M€ au 31 mars 2022, contre +24,2 M€ au 31 mars 2021. L’augmentation des passifs non courants de 2,3M€ à 8,0M€ correspondant notamment aux prêts d’actionnaires garantis durant l’exercice.

FLUX DE TRÉSORERIE

La variation nette de la trésorerie sur la période est négative à -1,8 M€, reflétant notamment le recul de l'activité au cours de l'année, des investissements de 4,3 M€ liés aux coûts de R&D pour le développement de nouveaux jeux, et des flux de financement de 7,6 M€, comprenant 2,4 M€ provenant de l'exercice de stock-options, et 5,0 M€ de prêts d’actionnaire. La variation de trésorerie nette ne tient pas compte des fonds levés dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée le 1er avril 2022.

STRATEGIE ET PERSPECTIVES

Atari entend bénéficier de ces tendances favorables à long terme pour mettre en œuvre sa stratégie visant à étendre l'écosystème d'Atari en offrant des expériences de divertissement innovantes, au travers de ses quatre lignes de métier :

Jeux – Un retour aux racines d'Atari dans le développement et l'édition de jeux, avec un pipeline dynamique de nouvelles sorties de jeux premiums, en s’appuyant sur un large catalogue de propriété intellectuelle ;

– Un retour aux racines d'Atari dans le développement et l'édition de jeux, avec un pipeline dynamique de nouvelles sorties de jeux premiums, en s’appuyant sur un large catalogue de propriété intellectuelle ; Hardware – Concevoir des systèmes de jeux innovants et de qualité. A l'avenir, Atari entend se concentrer sur les segments de marché (e.g. retro-gaming) sur lesquels le Groupe dispose d’un avantage naturel et où il peut établir une position de premier plan ;

– Concevoir des systèmes de jeux innovants et de qualité. A l'avenir, Atari entend se concentrer sur les segments de marché (e.g. retro-gaming) sur lesquels le Groupe dispose d’un avantage naturel et où il peut établir une position de premier plan ; Licences – Partenariat avec des marques internationales respectées et appréciées pour offrir des produits et services innovants, dans l’univers historique d’Atari du jeux et au-delà ;

– Partenariat avec des marques internationales respectées et appréciées pour offrir des produits et services innovants, dans l’univers historique d’Atari du jeux et au-delà ; Blockchain – Développement de l'écosystème d'Atari dans le Web3, comprenant notamment, un nouveau token propriétaire, des jeux blockchain, des projets NFT propres, des contenus et partenariats avec des acteurs leaders dans l’univers du Web3. Atari a décidé dans ce contexte de suspendre le projet de spin-off de sa division Blockchain annoncé en 2021.

Dans le cadre normal de ses activités, Atari est en négociation continuelle en vue de l’acquisition ou conclusion d’accords de licence pour acquérir des jeux rétro.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Atari a le plaisir d’annoncer la nomination de Jessica Tams, en qualité d’administratrice indépendante, qui sera soumise au vote de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires, en remplacement d’Alyssa Padia Walles, qui a décidé de cesser ses fonctions après plus de neuf années passées au sein du Conseil.

Jessica Tams a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur en logiciel et productrice au moment du lancement d’Xbox Live Arcade avant de fonder l’association Casual Games en 2005. Jessica Tams est conseillère stratégique pour Manga Productions, filiale de la Fondation Misk, ainsi que pour Arrivant, et General Partner d’Astra Game Ventures. Jessica Tams est diplômée de l’Université d’Utah State en Mathématiques, Physique et Informatique.

Le Conseil d’administration sera composé de 4 membres, dont la moitié de membres indépendants, ainsi que la moitié de femmes.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L’Assemblée Générale annuelle sera réunie le 27 septembre 2022 et sera convoquée prochainement.

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL

Le Document d’Enregistrement Universel a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et mis à disposition du public sur le site internet de la Société.

A PROPOS D’ATARI

Atari est un Groupe de divertissement interactif et une marque emblématique du secteur des jeux vidéos. Le Groupe est mondialement connu pour ses produits de divertissement interactifs multi-plateformes et ses produits sous licence. Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong® et RollerCoaster Tycoon®. www.Atari.com

Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Growth Paris (ISIN Code FR0010478248, Ticker ALATA) et éligibles au programme NASDAQ International sur le compartiment OTC (PONGF).

©2022 Atari Interactive, Inc. Atari wordmark and logo are trademarks owned by Atari Interactive, Inc.

