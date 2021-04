ATARI : crée deux divisions et envisage une scission

Atari annonce la création de deux divisions, Atari Gaming et Atari Blockchain. La première sera en charge de l’activité jeux vidéo, de l'Atari VCS et de l’activité de licences et la seconde gèrera l'Atari Token, et explorera de nouvelles opportunités dans la blockchain, les NFT et les mondes virtuels en ligne. Frédéric Chesnais, actuel Directeur général, sera en charge de l’activité de Licences et d’Atari Blockchain à partir du 6 avril.



Wade J. Rosen, actuellement président du Conseil d'administration d'Atari, deviendra Directeur général.



Sur le plan financier, la division Jeux d'Atari donnera la priorité à une croissance incrémentale à long terme et à une génération de trésorerie durable.



L'objectif principal de la division Atari Token sera la poursuite du développement de l'Atari Token par le biais de nouveaux cas d'usages et son intégration dans l'écosystème Atari (comme moyen de paiement à l'intérieur de la VCS et des jeux blockchain Atari, ainsi que dans des jeux développés par des tiers ou au sein d'applications comme Opensea.io, Sandbox ou Decentraland). Dans le cadre de cette initiative, Atari étudie, parmi plusieurs options, la possibilité de structurer cette division en tant qu'entité autonome en vue d'une possible scission au profit des actionnaires d'Atari au travers de la cotation de cette nouvelle entité.





A la date du présent document, il ne peut être assuré que la scission potentielle se produira.



Le groupe confirme son objectif de réaliser un résultat net positif sur l'exercice 2020-2021 malgré le décalage de l'activité de licences et du lancement de l'Atari VCS induits par la crise sanitaire.