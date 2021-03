ATARI : étend son partenariat hôtelier avec le groupe ICICB

Atari a étendu son partenariat avec le groupe ICICB pour le développement d'hôtels de marque Atari. Ces hôtels Atari accepteront le token Atari pour l'utilisation de certains services notamment pour les programmes de fidélité et des offres VIP exclusives. Le groupe ICICB est un groupe de holding multinational, au portefeuille d'activités diversifiées, qui est présent sur la majorité des marchés de premier ordre dans le monde. L'accord étendu comprend de nouveaux pays en Europe et en Afrique, il inclut également des pays d'Asie, tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong et Singapour.



Cet accord avec le groupe ICICB s'ajoute à l'accord de licence avec le groupe ICICB annoncé le 10 mars 2021 et à l'accord de licence de janvier 2020 conclu avec le groupe GSD couvrant huit villes aux États-Unis.



Selon les dispositions de cet accord avec le groupe ICICB, Atari a droit à 5% des revenus générés par les hôtels.



En outre, ICICB s'est engagé à verser à Atari un montant de 3 millions de dollars au titre de consulting fees et d'une avance non remboursable. Ce montant s'ajoute aux 0,5 million de dollars à recevoir dans le cadre de l'accord initial avec ICICB.