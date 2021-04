ATARI :, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du mardi 6 avril 2021

ATARI (+18,96% à 0,9160 euro)



Atari a annoncé la création de deux divisions, Atari Gaming et Atari Blockchain. La première sera en charge de l'activité jeux vidéo, de l'Atari VCS et de l'activité de licences et la seconde gèrera l'Atari Token, et explorera de nouvelles opportunités dans la blockchain, les NFT et les mondes virtuels en ligne. Atari étudie, parmi plusieurs options, la possibilité de structurer cette dernière division en tant qu'entité autonome en vue d'une possible scission au profit des actionnaires d'Atari au travers de la cotation de cette nouvelle entité.