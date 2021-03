ATARI sur ses plus hauts depuis mars 2018 : accélération des partenariats dans les hôtels

Atari bondit de 21,62% à 0,78 euro, portant ses gains en 5 séances à plus de 120%. L'éditeur de jeux vidéo bénéficie aujourd'hui de sa stratégie de monétisation de sa marque. Si le groupe ne fait plus partie du gotha de cette industrie pour le succès de ses jeux, il possède, selon un récent classement, la quatrième marque la plus populaire du secteur. Les 5 lettres de son nom n'orneront plus seulement des jeux, des consoles ou des t-shirt, elles s'inscriront désormais sur le frontispice d'hôtels à travers le monde.



Atari a annoncé ce matin l'extension de son partenariat avec le groupe ICICB pour le développement d'hôtels de marque Atari. Il comprend de nouveaux pays en Europe et en Afrique et inclut également des pays d'Asie, tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong et Singapour.



Ces hôtels Atari accepteront le token Atari pour l'utilisation de certains services notamment pour les programmes de fidélité et des offres VIP exclusives. La crypto-devise du groupe avait fait ses premiers pas début novembre à un prix de vente fixé à 0,25 dollar. Il cote aujourd'hui 0,3424 dollar.



Le partenariat avec le groupe ICICB s'ajoute à l'accord de licence déjà conclu avec celui-ci et annoncé le 10 mars dernier s'agissant d'hôtel Atari à Dubaï, Gibraltar et l'Espagne. Un partenariat du même type avait déjà été dévoilé en janvier 2020 avec le groupe GSD couvrant huit villes aux États-Unis.



Selon les dispositions de l'accord avec le groupe ICICB, Atari a droit à 5% des revenus générés par les hôtels. En outre, ICICB s'est engagé à verser à Atari un montant de 3 millions de dollars au titre de consulting fees et d'une avance non remboursable. Ce montant s'ajoute aux 0,5 million de dollars à recevoir dans le cadre de l'accord initial avec ICICB.